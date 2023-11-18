Артур Нигматуллин: ориентиром для меня всегда был Оливер Кан. Я даже похож с ним

Голкипер «Пари Нижний Новгород» и сборной России Артур Нигматуллин рассказал о том, на какого он ориентировался по ходу своей профессиональной карьеры.

«Смотрел за всеми нашими вратарями прошлых лет. Но ориентиром всегда для меня был Оливер Кан. Я даже похож с ним!, — передаёт слова Нигматуллина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, в нынешнем сезоне Нигматуллин принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он пропустил 14 мячей и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Действующее трудовое соглашение футболиста рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Нигматулина составляет € 800 тыс.

После 15 туров РПЛ «Пари Нижний Новгород» набрал 21 очко и занимает девятое место в турнирной таблице.