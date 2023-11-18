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Форвард «Локомотива» Сулейманов ответил, кто круче — Хабиб Нурмагомедов или Махачев

Форвард «Локомотива» Сулейманов ответил, кто круче — Хабиб Нурмагомедов или Махачев
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Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов ответил на вопрос, кого считает круче из российских бойцов — Хабиба Нурмагомедова или Ислама Махачева.

«Кто круче: Хабиб или Махачев? Оба крутые! Они мои земляки, и я никогда не смогу сказать про них плохое. Я только за хорошее! Уважаю их: они самые сильные бойцы», — приводит слова Сулейманова Sport24.

В нынешнем сезоне Тимур Сулейманов принял участие в 15 матчах за «Локомотив» во всех официальных турнирах и отметился тремя забитыми мячами. Текущее арендное соглашение футболиста с клубом действует до 30 июня 2024 года. Права на игрока принадлежат клубу «Пари Нижний Новгород». По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость нападающего составляет € 1 млн.

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