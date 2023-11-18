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Агент Чистякова: гипотетически у Димы могут быть предложения, но мы не рассматриваем их

Агент Чистякова: гипотетически у Димы могут быть предложения, но мы не рассматриваем их
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Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, рассказал о текущем положении дел футболиста.

«Дмитрий будет бороться за место в составе «Зенита». Гипотетически, наверное, могут быть предложения от других клубов. На практике — пока не рассматриваем.

Он очень много пропустил из-за травмы. Даже в тех матчах, когда попадал в запас, ему было бы трудно сыграть — спина не позволила бы. Сейчас Чистяков восстановился от травмы, но не набрал нужную форму? Это должен решать Сергей Богданович Семак, какую форму набрал или не набрал Дима. Если не выпускает его на поле, значит, пока он не готов играть.

В любом случае впереди ещё три матча, а дальше будет видно. Уверен, что Дима в состоянии конкурировать и будет [это делать]», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

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