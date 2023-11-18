«Шинник» сыграл вничью с «КАМАЗом», отыгравшись с 0:2

Завершился матч 19-го тура Мелбет Первой лиги между ярославским «Шинником» и «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Встреча прошла на стадионе «Шинник» в Ярославле. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Иваном Сараевым из Санкт-Петербурга. Команды сыграли вничью — 2:2.
Первый мяч был забит на 32-й минуте, когда нападающий «КАМАЗа» Артемий Укомский вывел свою команду вперёд. На 63-й минуте гости увеличили преимущество благодаря голу полузащитника Руслана Куля. Спустя лишь шесть минут хозяева отыграли мяч. Дмитрий Самойлов реализовал пенальти. На 79-й минуте нападающий «Шинника» Игорь Андреев сравнял счёт.
Ярославская команда находится на 11-й позиции в турнирной таблице Первой лиги, набрав 23 очка в 19 играх. «КАМАЗ» располагается на седьмой строчке. У этого клуба 25 очков после аналогичного количества встреч.
- 18 ноября 2023
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