Агент Сутормина отреагировал на информацию о желании «Зенита» расстаться с Алексеем

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, прокомментировал информацию о том, что сине-бело-голубые готовы расстаться с его клиентом в ближайшее трансферное окно.

«Ни я, ни Алексей ничего об этом не знаем. Эти фейковые новости комментировать не хотим.

Сутормин мало играет в этом сезоне. Какое у него настроение? Алексей хочет играть больше. Он выкладывается, старается на тренировках. Он хочет доказать тренеру свою состоятельность.

Есть ли предложения от других клубов? В последнее время вновь пишут про ЦСКА? Это без комментариев», — приводит слова Клюева «Спорт день за днём».

Напомним, ранее сегодня появилась информация о том, что сине-бело-голубые попытаются расстаться с российскими футболистами Александром Ерохиным и Алексеем Суторминым в ближайшее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 34-летний Александр Ерохин принял участие в 16 матчах за «Зенит» во всех официальных турнирах и отметился тремя результативными передачами. 29-летний Алексей Сутормин провёл 11 игр и отдал одну результативную передачу.