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В «Зените» отреагировали на информацию о желании клуба расстаться с Ерохиным и Суторминым

В «Зените» отреагировали на информацию о желании клуба расстаться с Ерохиным и Суторминым
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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что сине-бело-голубые попытаются расстаться с российскими футболистами Александром Ерохиным и Алексеем Суторминым в ближайшее трансферное окно.

«Соответствует ли действительности информация о расставании с игроками? Не соответствует», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Ранее о таком желании петербургского клуба сообщил «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне 34-летний Александр Ерохин принял участие в 16 матчах за «Зенит» во всех официальных турнирах и отметился тремя результативными передачами. 29-летний Алексей Сутормин провёл 11 игр и отдал одну результативную передачу.

Ранее президент «Урала» отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к Илье Ишкову и Игорю Дмитриеву.

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