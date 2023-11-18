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«Несчастный случай». Аршавин высказался об автоголе Тикнизяна в матче Армения — Уэльс

«Несчастный случай». Аршавин высказался об автоголе Тикнизяна в матче Армения — Уэльс
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Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал результат матча 9-го тура группы D отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Армении и Уэльса, а также высказался об автоголе защитника Наира Тикнизяна, который не позволил Армении обыграть Уэльс — встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

«Непонятно, чем Эдуард Сперцян запомнился в первом тайме. Игра идёт без него. Когда Уэльс атакует, не сказать, что Сперцян успевает вступать в отбор. Если бы Сперцян играл за сборную, как за «Краснодар»! А так этого сейчас не хватает армянам. От Иву [Угочукву] нет той агрессии, которую мы видим от него в «Рубине».

Конечно, несчастный случай, что мяч отлетел от головы игрока Наира Тикнизяна совсем в другую сторону. Но футболисты Уэльса понимают, что выигрывают и в росте, и в мощи. И поэтому кидают аут так далеко и как угловой использовали этот эпизод.

Что на Сперцяна так влияет? Ответственность? Вряд ли! Он в «Краснодаре» тоже уже сыграл много важных матчей. Может, из‑за того, что всё завязано на «десятке» [Лукасе Селараяне], партнёры не так много ему мячей доверяют. И тут он играет чуть «ниже», чем в «Краснодаре». Из глубины ему труднее блеснуть», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, после этого матча в активе Уэльса стало 11 очков. Команда занимает второе место в турнирной таблице группы D. Армения располагается на четвёртой строчке, заработав восемь очков.

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