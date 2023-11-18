Автогол Тикнизяна лишил Армению важной победы. Попасть на Евро поможет только чудо

Сборная Армении провела предпоследний матч в отборочном цикле Евро-2024. И его результат разочаровал болельщиков в Ереване.

Армянская команда перед заключительными матчами отборочного цикла оказалась в очень сложном положении. Команда Александра Петракова расположилась на четвёртой строчке в группе с отставанием от Хорватии и Уэльса в три очка. Шансы на выход в финальную стадию Евро-2024 ещё оставались, но они были мизерными. Для этого нужно было обыгрывать и Уэльс (дома), и Хорватию (на выезде).

Петраков уже по привычке выпустил в основе сразу четырёх игроков РПЛ. Наир Тикнизян и Георгий Арутюнян расположились в обороне, а Угочукву Иву и Эдуард Сперцян вышли в центре поля. Ещё один представитель чемпионата России — Эдгар Севикян — начал встречу в запасе.

Начало матча для сборной Армении — лучше не придумаешь. Уже на пятой минуте уроженец Аргентины Лукас Селараян нанёс идеальный по точности удар с линии штрафной — мяч влетел точно в дальний угол. Нападающий по прозвищу Китаец оформил третий гол в квалификации Евро-2024, все — в матчах с Уэльсом. В первом круге Селараян дважды огорчил валлийцев в гостевой игре, а его команда победила 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Надо сказать, что первая половина первого тайма осталась за сборной Армении. А потом валлийцы изменили ситуацию на поле. В паре эпизодов хозяев спас натурализованный вратарь Огньен Чанчаревич, но и он оказался бессилен в добавленное время. На второй минуте мяч влетел в ближний угол от головы Тикнизяна, который боролся в воздухе с Джо Родоном. Как же обидно!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

На старте второй половины сборная Армении получила ещё одну неприятную новость. Полузащитник «Рубина» Иву схватился за приводящую мышцу и присел на газон. Обидно вдвойне, что травму он получил на ровном месте. Иву вернулся на поле и отыграл ещё минут 10, после чего его всё-таки заменили. Печальная информация для казанского клуба.

За пару минут до этого сборная Армении была очень близка ко второму голу. Мяч после удара Вагана Бичахчяна вонзился в перекладину, а подоспевший на добивание Селараян пробил куда-то на верхний ярус трибун. После такого оставалось только схватиться за голову, что и сделал Петраков. А чуть позже тренер и вовсе рухнул на колени, когда никто не замкнул прострел Тикнизяна.

Эдуард Сперцян (справа) не помог сборной Армении набрать три очка Фото: Levan Verdzeuli/Getty Images

Ничья не устраивала ни Армению, ни Уэльс, но никто так и не вырвал победу. Хозяевам не помог и вышедший на замену Севикян. Хотя в концовке именно Эдгар здорово убрал мяч под левую ногу, но с его выстрелом в дальний угол справился вратарь. А на четвёртой добавленной минуте Севикян не попал в створ из района 11-метровой отметки.

Обидный автогол лишил сборную Армении важнейшей победы. Команда Петракова ещё сохраняет математические шансы на выход в финальную стадию Евро-2024, поскольку у неё есть преимущество по личным встречам с Уэльсом (4:2, 1:1). Но если Хорватия сегодня обыграет на выезде Латвию, Армения окончательно попрощается с мечтой о чемпионате Европы.