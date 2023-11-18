Иньиго Мартинес: Хави станет великим тренером. Когда нужно, он повышает голос

Защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес высказался о главном тренере каталонской команды Хави.

«Я оказался в «Барселоне» только благодаря желанию Хави. С первой минуты нашего разговора он всегда демонстрировал свою уверенность во мне, он хотел видеть меня в своей команде. Очень признателен ему за это.

Никто не сомневается в уровне самоотдачи Хави, в том, насколько он грамотный специалист. Он был великим футболистом и в будущем станет великим тренером. Наша цель — превзойти удачный прошлый сезон.

При необходимости Хави может повысить голос. Это я могу вам сказать с уверенностью. Он отличный тренер, никто в команде в этом не сомневается. Его нужно поддержать, ситуация с не лучшими результатами изменится. Здесь важно побеждать – как в хороших, так и в плохих матчах. Улучшения в игре обязательно придут», – приводит слова Мартинеса Sport.es.