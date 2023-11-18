«Нам пригодились бы российские игроки, но не Дзюба». Тренер «Аланьяспора» — об Артёме

Главный тренер «Аланьяспора» Фатих Текке рассказал, пригласил бы ли он российских футболистов в свою команду, также высказавшись о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе, который ранее выступал за другой турецкий клуб, «Адана Демирспор».

«В последних матчах дела у нашей команды идут не лучшим образом, мы проигрываем. В последней игре уступили дома «Газиантепу» (0:3), а впереди нас ждет «Галатасарай».

Быть может, нужно купить несколько российских футболистов, чтобы дела пошли в гору? Ха, вполне возможно. Такой вариант вероятен. Честно говоря, я затрудняюсь назвать конкретные фамилии российских игроков, которых хотел бы видеть у себя. Но нам нужны вратарь, левый защитник, нападающий — как видите, много вакантных позиций.

Дзюбу взяли бы? Нет, не взяли бы. Я уже высказывал свое мнение об этом игроке», — приводит слова Текке «РБ Спорт».

Напомним, после 12 туров турецкой Суперлиги «Аланьяспор» занимает находится в зоне вылета, расположившись на 17 месте в турнирной таблице и набрав 10 очков.