Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Игроки «Динамо» подошли к фанатам, скандирующим оскорбительную кричалку про «Зенит»

Cегодня, 18 ноября, прошёл товарищеский матч, в котором встречались московские «Динамо» и 2DROTS. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Динамо» одержало победу во встрече со счётом 2:1.

Сразу после товарищеского матча с медийной командой футболисты «Динамо» подошли к фанатской трибуне. В это время болельщики скандировали оскорбительную кричалку в адрес санкт-петербургского соперника бело-голубых — «Зенита». Об этом сообщает «РБ Спорт».

«Динамо» уже играло с «Зенитом» в текущем розыгрыше РПЛ в рамках 3-го тура чемпионата. Тогда бело-голубые одержали победу со счётом 3:2.

Напомним, по итогам первой половины чемпионата лидером Российской Премьер-Лиги является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (25 очков).