Нагельсман подтвердил, что Хаверц сыграет с Турцией на позиции левого защитника

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман подтвердил, что полузащитник Кай Хаверц будет играть на позиции левого защитника в товарищеском матче с Турцией.

«Кай не всегда будет играть на этой позиции. У меня есть отличная идея, он исключительно хороший футболист. Это очень хороший вариант. Он не всегда будет играть как классический левый защитник», — приводит слова Нагельсмана журналист Фабрицио Романо со ссылкой на RTL.

Товарищеский матч между сборными Германии и Турции состоится сегодня, 18 ноября. Команды сыграют на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Отметим, что обе команды выступят в основной стадии чемпионата Европы — 2024, который пройдёт в Германии.