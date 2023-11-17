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Тер Штеген покинул расположение сборной Германии из-за острой боли в спине

Тер Штеген покинул расположение сборной Германии из-за острой боли в спине
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман сообщил, что вратарь немецкой национальной команды Марк-Андре тер Штеген покинул её расположение из-за дискомфорта в спине.

«Марк-Андре тер Штеген пропустит обе игры сборной по той причине, что он испытывает острую боль в спине. Завтра он улетит обратно в Барселону. Надеюсь, он скоро поправится и вернётся на поле в составе своей команды», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в ноябре сборная Германии проведёт два товарищеских матча. Завтра, 18 ноября, команда Нагельсмана сыграет со сборной Турции. Матч начнётся в 22:45 мск. 21 ноября национальная команда Германии проведёт встречу с Австрией. Начало игры – в 22:45 мск.

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