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Писарев: Карпин всегда говорит, что бессмысленно рисковать здоровьем в товарищеских играх

Писарев: Карпин всегда говорит, что бессмысленно рисковать здоровьем в товарищеских играх
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Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал подготовку национальной команды к товарищескому матчу с Кубой.

«Прилетели быстро, доехали с сопровождением. Завтра проведём предыгровую тренировку, а затем матч. У нас запланировано посещение Мамаева кургана, главное, чтобы повезло с погодой. Приехали Литвинов, Зиньковский, Уткин с повреждениями. Карпин всегда говорит, что нет смысла рисковать здоровьем, когда нет официальных матчей. Готовимся без них, у нас есть 21 полевой игрок и три вратаря. Думаю, что этого достаточно для одного матча», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Встреча между сборными России и Кубы состоится в понедельник, 20 ноября, и пройдёт на стадионе «Волгоград-Арена». Начало игры — в 19:30 мск.

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