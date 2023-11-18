Писарев: Карпин всегда говорит, что бессмысленно рисковать здоровьем в товарищеских играх

Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал подготовку национальной команды к товарищескому матчу с Кубой.

«Прилетели быстро, доехали с сопровождением. Завтра проведём предыгровую тренировку, а затем матч. У нас запланировано посещение Мамаева кургана, главное, чтобы повезло с погодой. Приехали Литвинов, Зиньковский, Уткин с повреждениями. Карпин всегда говорит, что нет смысла рисковать здоровьем, когда нет официальных матчей. Готовимся без них, у нас есть 21 полевой игрок и три вратаря. Думаю, что этого достаточно для одного матча», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Встреча между сборными России и Кубы состоится в понедельник, 20 ноября, и пройдёт на стадионе «Волгоград-Арена». Начало игры — в 19:30 мск.