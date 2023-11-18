Радимов: как мотивировать игроков сборной России, когда нет ни Евро, ни чемпионата мира

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о том, что игроков национальной команды трудно мотивировать в товарищеских матчах.

«Мы с Карпиным встречались, и он сказал: «Самое сложное в том, что ты не готовишься ни к чему». Впереди нет никаких турниров, и все об этом знают, но как мотивировать, когда у тебя на горизонте нет ни чемпионата Европы, ни чемпионата мира. Тебя это вынуждает больше готовиться к соревновательному стимулу в чемпионате России», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, в понедельник, 20 ноября, состоится товарищеский матч сборных России и Кубы. Игра пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 по московскому времени.

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.