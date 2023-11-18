Аршавин похвалил игру полузащитника сборной Армении Селараяна в матче с Уэльсом

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал игру полузащитника сборной Армении Лукаса Селараяна, ставшего автором забитого гола, в матче 9-го тура группы D отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 с Уэльсом. Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

«Ничейный результат — самый закономерный. Селараян находится в полном порядке. Он напомнил мне Лукаса Веру, но более атакующего. Вся игра крутится вокруг него. Принимает правильные решения. Находил правильные решения. Уэльс прибавлял по ходу первого тайма, но во втором стал создавать меньше опасности у ворот соперника», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после этого матча в активе Уэльса стало 11 очков. Команда занимает третье место в турнирной таблице группы D. Армения располагается на четвёртой строчке, заработав восемь очков.