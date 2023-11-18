«От промаха Севикяна пострадал мой планшет». Григорян — о матче Армения — Уэльс

Бывший главный тренер «Кубани» Александр Григорян рассказал о своей реакции на упущенный момент полузащитника сборной Армении Эдгара Севикяна в матче 9-го тура группы D отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 с Уэльсом (1:1).

«От промаха Севикяна больше всего пострадал мой планшет. Он служил мне 10 лет.

Разбил? Не будем вдаваться в подробности, просто констатировал факт», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 18 ноября, состоялась встреча 9-го тура группы D отборочного этапа на чемпионат Европы-2024 между сборными Армении и Уэльса. Команды играли на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване. Встреча завершилась вничью — 1:1.

После ничейного результата с Уэльсом и победы Хорватии в матче с Латвией сборная Армении лишилась шансов на попадание на Евро-2024. У команды восемь очков перед заключительным матчем, в то время как у второго места, сборной Хорватии, 13 очков.