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Сборная Германии проиграла Турции со счётом 2:3 в товарищеском матче

Сборная Германии проиграла Турции со счётом 2:3 в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встретились сборные Германии и Турции. Команды играли на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бартошом Франковским (Польша). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. Сборная Германии проиграла Турции со счётом 2:3.

В самом начале встречи, на пятой минуте, Кай Хаверц открыл счёт в матче, выведя Германию вперёд. Под конец первой половины, на 38-й минуте, Ферди Кадыоглу сравнял счёт во встрече. В самой концовке первого тайма, на 45+2-й минуте, Кенан Йилдиз забил второй гол своей команды, выведя Турцию вперёд.

В начале второй половины, на 49-й минуте, Никлас Фюллькруг вновь сделал счёт равным. Но на 70-й минуте в ворота Германии был назначен пенальти. Юсуф Сары реализовал 11-метровый удар, установив окончательный счёт матча — 3:2, победа Турции.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
18 ноября 2023, суббота. 22:45 МСК
Германия
Окончен
2 : 3
Турция
1:0 Хаверц – 5'     1:1 Кадыоглу – 38'     1:2 Йилдиз – 45+2'     2:2 Фюллькруг – 49'     2:3 Сары – 71'    
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