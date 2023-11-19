Квалификационный раунд Евро-2024, 18 ноября: результаты матчей игрового дня

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В субботу, 18 ноября, состоялись семь матчей отборочного турнира чемпионата Европы — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Группа B

Нидерланды — Ирландия — 1:0;

Франция — Гибралтар — 14:0.

Группа D

Армения — Уэльс — 1:1;

Латвия — Хорватия — 0:2.

Группа I

Беларусь — Андорра — 1:0;

Израиль — Румыния — 1:2;

Швейцария — Косово — 1:1.

Сборные Нидерландов, Румынии и Швейцарии завоевали путёвки в финальную часть турнира. Ранее это сделали Германия, Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания и Дания.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.