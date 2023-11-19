Определились 16 участников финального турнира чемпионата Европы-2024

По итогам матчей отборочного турнира Евро – 2024, которые прошли в субботу, 18 ноября, стали известны 16 участников финальной части соревнования. К Германии (хозяйка турнира), Бельгии, Франции, Португалии, Испании, Шотландии, Турции, Австрии, Англии, Венгрии, Словакии, Албании, Дании добавились Нидерланды, Румыния и Швейцария.

Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля в Берлине, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Кёльне, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.

В финальной части примут участие 24 команды. В ближайшие три дня в ноябре в ходе отборочного турнира определятся ещё пять участников решающей стадии. Оставшиеся три сборные квалифицируются на турнир в следующем году по итогам плей-офф 21 и 26 марта, куда команды будут отобраны по результатам групповой стадии Лиги наций – 2022/2023.