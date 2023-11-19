Тикнизян о невыходе сборной Армении на Евро-2024: наша мечта умерла, я чувствую свою вину

Полузащитник сборной Армении Наир Тикнизян высказался о том, что его национальная команда утратила шансы на выход на Евро-2024.

«К большому сожалению, сегодня наша мечта умерла, и я чувствую свою вину. Каждый желал и мечтал о попадании на Евро. Не передать словами как сейчас обидно, но даже в такой трудный момент спасибо большое за вашу поддержку!» — написал Тикнизян в своей социальной сети.

Напомним, в матче девятого тура отборочного этапа сборная Армении сыграла вничью с Уэльсом» (1:1). В этой встрече Тикнизян забил мяч в свои ворота.

Армения утратила шансы на выход на Евро-2024 после того, как национальная команда Хорватии обыграла «Латвию». После результата данного матча сборная Хорватии поднялась на второе место в турнирной таблице группы D, набрав 13 очков после семи матчей, и лишила Армению шансов на попадание на Евро-2024.