Сенегал, ЮАР и Танзания с победы начали отбор на ЧМ-2026 в Африке
В субботу, 18 ноября, прошли заключительные три матчи 1-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата мира — 2026 в Африке. Предлагаем ознакомиться с результатами встреч игрового дня.
Группа B
Сенегал – Южный Судан – 4:0.
Группа C
ЮАР — Бенин — 2:1.
Группа E
Нигер — Танзания — 0:1. Матч проходил в Марокко.
2-й тур отбора пройдёт с 19 по 21 ноября.
Участники квалификации разделены на девять групп. Их победители получат путёвки в финальную часть ЧМ-2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.
Четыре лучшие команды из числа занявших в группах вторые места сыграют в дополнительном раунде. Его победитель станет представителем Африки в межконтинентальном плей-офф, где шесть команд разыграют две путёвки на ЧМ.
Комментарии