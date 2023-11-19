Сенегал, ЮАР и Танзания с победы начали отбор на ЧМ-2026 в Африке

В субботу, 18 ноября, прошли заключительные три матчи 1-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата мира — 2026 в Африке. Предлагаем ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Группа B

Сенегал – Южный Судан – 4:0.

Группа C

ЮАР — Бенин — 2:1.

Группа E

Нигер — Танзания — 0:1. Матч проходил в Марокко.

2-й тур отбора пройдёт с 19 по 21 ноября.

Участники квалификации разделены на девять групп. Их победители получат путёвки в финальную часть ЧМ-2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.

Четыре лучшие команды из числа занявших в группах вторые места сыграют в дополнительном раунде. Его победитель станет представителем Африки в межконтинентальном плей-офф, где шесть команд разыграют две путёвки на ЧМ.