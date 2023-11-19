Коди Гакпо высказался о выходе сборной Нидерландов на Евро-2024

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо прокомментировал победу в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Ирландии (1:0).

«В конце концов, речь идёт о победе в игре. Мы знали, что нам нужны три очка, чтобы напрямую пройти квалификацию при поддержке наших болельщиков. Мы создали много моментов, благоприятных возможностей, но мы должны были забить больше голов и быть более креативными в заключительной трети.

Выездные матчи с Грецией и Ирландией были действительно важными. Несмотря на то что это были, возможно, не лучшие наши выступления, мы одержали там победы – и это всё, что имеет значение.

У нас много качественных игроков на поле и скамейке запасных. У нас было много травм, так что представьте, какими качествами мы обладаем, когда все в форме. Есть хорошая надежда на будущее. Надеюсь, к моменту начала турнира все будут в хорошей форме», — приводит слова Гакпо официальный сайт УЕФА.