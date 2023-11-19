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«Сборная Кубы почувствует уровень, к которому нужно стремиться». Радимов — о матче России

«Сборная Кубы почувствует уровень, к которому нужно стремиться». Радимов — о матче России
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Бывший игрок сборной России по футболу Владислав Радимов высказался о товарищеском матче российской национальной команды со сборной Кубы.

«Когда ещё сборная Кубы сыграет против сборной такого уровня, как наша? Думаю, что, если бы не эта политическая ситуация, вряд ли бы мы с ними сыграли. Для них огромный плюс, для нас тоже. Соберётся полный стадион. Но в плане спортивной составляющей для Кубы это важнее, они почувствуют уровень, к которому нужно стремиться, если они хотят к этому стремиться», — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, в понедельник, 20 ноября, состоится товарищеский матч сборных России и Кубы. Игра пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 по московскому времени.

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