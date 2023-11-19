«Рад за ребят, что они перевернули игру». Курбан Бердыев — о матче с «Тюменью»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев прокомментировал победу в матче 19-го тура Мелбет Первой лиги с «Тюменью» (3:1).

«Первые 20–30 минут, я думаю, мы неудачно играли. Давали время и пространство сопернику. Всё остальное время играли так, как планировали, как умеем. Рад за ребят, что они перевернули игру.

Что изменилось? Они просто стали правильно играть. Они всё знают, как надо играть. Видимо, ситуация такая была, безвыходная. Ребята уже сами завелись. Внутренние резервы. Более-менее дисциплинированно стали играть как в обороне, так и в атаке. Ещё раз повторю, мы не давали им ни пространства, ни времени — что самое важное было. Я предполагал, что так будет. Мы говорили про это», — сказал Бердыев на послематчевой пресс-конференции.