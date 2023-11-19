Вратарь сборной Германии тер Штеген: я никогда не конфликтовал с Нойером

Голкипер сборной Германии и «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген рассказал о взаимоотношениях с другим вратарём немецкой национальной команды — Мануэлем Нойером.

«Мы вместе выступали за национальную команду более 10 лет, наши отношения характеризуются большим взаимным уважением. Наше общение и поддержка всегда были на высоком уровне. У нас никогда не было проблем друг с другом, а только здоровая профессиональная конкуренция.

Баллак сказал, что после восстановления от травмы Нойер снова станет бесспорным первым номером в Германии? Что хорошо в жизни за пределами Германии, так это то, что ты не всё слышишь (смеётся). Каждый волен высказывать своё мнение. Всё, что меня волнует, — это быть в отличной форме и хорошо выступать. Хочу проявлять себя только так», — приводит слова тер Штегена Mundo Deportivo.