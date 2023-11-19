Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок 2DROTS Слон: не увидел у «Динамо» запредельного уровня, как и в матче с ЦСКА

Игрок 2DROTS Слон: не увидел у «Динамо» запредельного уровня, как и в матче с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник 2DROTS Владислав Ослоновский высказался о товарищеском матче с «Динамо» (1:2).

«Не знаю, на сколько процентов играло «Динамо», но я не увидел запредельный уровень, как и в матче с ЦСКА. Но есть определённые футбольные качества: ребята из «Динамо» очень хорошо обращаются с мячом, играют в пас. Одно удовольствие играть с «Динамо», потому что они позволяют это делать. Я доволен матчем, хоть и проиграли. Приятно удивлён нашей игрой — могло быть и хуже. Задача была получить удовольствие, сделать праздник — это и получилось.

Появление 2DROTS в профессиональных лигах вполне возможно, если этого захотят президенты команды. Но пока мы не всё выиграли в этом году в медиафутболе, поэтому в следующем нужно забрать несколько турниров», — сказал Ослоновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
2DROTS перебили «Динамо»! Кузнецов и Личка сыграли за свои команды
2DROTS перебили «Динамо»! Кузнецов и Личка сыграли за свои команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android