Игрок 2DROTS Слон: не увидел у «Динамо» запредельного уровня, как и в матче с ЦСКА

Полузащитник 2DROTS Владислав Ослоновский высказался о товарищеском матче с «Динамо» (1:2).

«Не знаю, на сколько процентов играло «Динамо», но я не увидел запредельный уровень, как и в матче с ЦСКА. Но есть определённые футбольные качества: ребята из «Динамо» очень хорошо обращаются с мячом, играют в пас. Одно удовольствие играть с «Динамо», потому что они позволяют это делать. Я доволен матчем, хоть и проиграли. Приятно удивлён нашей игрой — могло быть и хуже. Задача была получить удовольствие, сделать праздник — это и получилось.

Появление 2DROTS в профессиональных лигах вполне возможно, если этого захотят президенты команды. Но пока мы не всё выиграли в этом году в медиафутболе, поэтому в следующем нужно забрать несколько турниров», — сказал Ослоновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.