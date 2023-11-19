Фатих Текке: гарантирую, что «Зенит» в этом сезоне снова станет чемпионом

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Фатих Текке выразил уверенность в том, что сине-бело-голубые станут чемпионами России по итогам сезона-2023/2024.

«Уверен, «Зенит» в этом сезоне снова станет чемпионом. Я гарантирую, что в итоге он обойдёт «Краснодар» в турнирной таблице и снова будет первым. «Зенит» — лучшая команда России, она сильнее любого соперника в РПЛ», — приводит слова Текке «РБ Спорт».

В данный момент «Зенит» находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 30 очков в 15 проведённых матчах. «Краснодар» возглавляет Российскую Премьер-Лигу. У подопечных Владимира Ивича 32 очка после 15 встреч.

Напомним, Фатих Текке выступал за «Зенит» с 2006 по 2010 год.