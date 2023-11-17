Молодёжь «Зенита» победила необычную китайскую команду. Матч — часть особой стратегии

«Зенит» давно прорабатывал возможность сотрудничества с Китаем. Долго обсуждались разные форматы взаимодействия, после удалось найти приемлемый для всех. А именно — товарищеский матч. Соперник — «Гуйчжоу Юнайтед», куда попали лучшие игроки со всей провинции. В том числе которые в разное время выступали за сборную, а сейчас играют в Суперлиге или низших дивизионах страны.

Атмосфера — просто кайф. 30 тысяч человек на трибунах, мини-сектор сине-бело-голубых, баннер «Братья Навеки» на русском и китайском языках. Организация на высочайшем уровне. Будто приехала не молодёжная команда чемпионов России, а кто-то гораздо статуснее. Перед игрой тоже куча мероприятий — и национальные танцы провинции, и песни на русском языке, и многое другое. Жаль, что не было трансляции. Но, по местным правилам, подобные вещи нужно согласовывать сильно заранее.

Молодёжная команда «Зенита» провела товарищеский матч в Китае Фото: ФК «Зенит»

Да и с точки зрения соперничества вышло не очень. Хоть провинция и собрала лучших футболистов, но российские игроки оказались на другом уровне. Уже в первом тайме счёт стал 5:1 в пользу молодёжки «Зенита». Поэтому второй превратился в формальность. Там петербуржцы забили ещё пару мячей.

Это не первый масштабный выезд молодёжки «Зенита». В сентябре команда уже летала в Египет на встречу с «Аль-Иттихадом». По результату неудачно — уступили со счётом 1:3. Но зато круто для дипломатии и выстраивания мостов дружбы.

Китай — отдельная и одновременно мощная история. Это стало понятно, когда петербуржцы только прибыли в провинцию. Так не всегда встречают сборные или основные команды. Но в Гуйчжоу собрались люди с приветственными флагами и смартфонами, чтобы увидеть футболистов. Прибыли и представители министерства спорта страны. Выглядело круто. В Китае обожают футбол, хоть лига после оттока дорогих легионеров и выпала из мирового внимания. Теперь акцент на своих. И на развитии академий. В этом плане приезд российской команды — важное событие.

Сам матч прошёл на стадионе олимпийского центра в Гуйане — он вмещает 50 тысяч зрителей. Итоговая посещаемость в 30 тысяч не стала удивительной. Ведь сработал принцип регионализма — сыграли те, кто родился в провинции. Своеобразная Медиалига с китайским шармом.

Молодёжная команда «Зенита» провела товарищеский матч в Китае Фото: ФК «Зенит»

Вообще, петербуржцы — одни из немногих, кто вовсю развивает международное сотрудничество по всем направлениям. И этого точно не хватает другим топам. Да, появлялась новость, что «Сочи» планирует заключить соглашение с одним из иранских клубов. «Спартак» проводил матч с «Нефтчи». Но всё это скорее локальные истории.

«Зенит» же летом устроил целый международный турнир для «Фенербахче», «Црвены Звезды» и «Нефтчи». Ездил в гости к иранскому «Сепахану», они же после прибыли с ответным визитом. Недавно основа играла с «Кайратом» в Казахстане, а теперь летит в Баку. Важно, что это и коммерчески выгодные истории. Матч в Алматы позволил заработать обоим клубам. Важная мотивация для остальных наладить подобные процессы.

На уровне академий клуб работает с турецким «Алтынорду» — недавно их делегация была в Петербурге. Также летом в город приезжало несколько бразильских клубов на турнир памяти Дмитрия Бесова.

Да, российский футбол в изоляции. Но это не значит, что нужно закрываться и взаимодействовать исключительно на внутреннем рынке. Мир большой, и, похоже, Питер не планирует останавливаться и ищет новые варианты для дружбы. Другим клубам пора догонять. Если у некоторых получилось в РПЛ, то почему бы не делать подобные шаги и на международном рынке?