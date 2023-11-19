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Тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем матче с Кубой

Тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем матче с Кубой
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился мыслями о предстоящем товарищеском матче с Кубой.

«Есть надежда, что будет полный стадион. Для ребят важно сыграть, во‑первых, в России, во‑вторых — при своих болельщиках. Это придаёт ответственности, сил. Матч с Камеруном — лишнее тому подтверждение.

Понятно, что уровень соперника был другой. Если не лукавить, то не будем говорить, что Куба — это равнозначная Камеруну сборная. Но сыграть в России при своих болельщиках — важно», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в понедельник, 20 ноября, состоится товарищеский матч сборных России и Кубы. Команды будут играть в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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