Тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем матче с Кубой

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился мыслями о предстоящем товарищеском матче с Кубой.

«Есть надежда, что будет полный стадион. Для ребят важно сыграть, во‑первых, в России, во‑вторых — при своих болельщиках. Это придаёт ответственности, сил. Матч с Камеруном — лишнее тому подтверждение.

Понятно, что уровень соперника был другой. Если не лукавить, то не будем говорить, что Куба — это равнозначная Камеруну сборная. Но сыграть в России при своих болельщиках — важно», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в понедельник, 20 ноября, состоится товарищеский матч сборных России и Кубы. Команды будут играть в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.