Роман Широков: у сборной России нет неофициальных матчей — все официальные

Бывший игрок сборной России по футболу Роман Широков считает, что все матчи национальной команды можно рассматривать как официальные.

«Скорее всего, не буду смотреть матч сборной России с Кубой. Интересно ли это? Не знаю, может быть, интересно для тех, кто следит. Победа над Кубой важна настолько же, насколько и во всех других играх. Открою большой секрет: у сборной России нет неофициальных матчей. Все официальные. Какая разница, играют в турнирах или нет? Национальная команда играет. Она играет и так раз семь в году», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, завтра, 20 ноября, состоится товарищеский матч сборных России и Кубы. Игра пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 по московскому времени.