Экс-советник Федуна в «Спартаке» назвал лучших игроков первого круга РПЛ

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, какие футболисты были лучшими в первой половине текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

«На мой взгляд, лучшие игроки первого круга РПЛ — Ежов, Сергеев и Чалов. Да, можно также добавить некоторых легионеров из «Краснодара» или «Зенита», но я назову только россиян. Безусловно, обидно, что среди лучших нет футболистов «Спартака». К сожалению, сейчас главный тренер команды не развивает их потенциал», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, по итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (25 очков). Также рядом находятся «Крылья Советов» (25 очков), ЦСКА (25 очков), «Спартак» (24 очка) и «Локомотив» (24 очка).