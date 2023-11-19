Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«СКА-Хабаровск» избежал поражения в матче с «Кубанью» благодаря голу на 90+2-й минуте

Сегодня, 19 ноября, состоялся матч 19-го тура Мелбет Первой лиги между краснодарской «Кубанью» и футбольным клубом «СКА-Хабаровск». Команды играли на стадионе «Кубань» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Первый гол в матче был забит уже на четвёртой минуте. С передачи Нури Абдокова отличился защитник «Кубани» Азат Байрыев. Гостям удалось избежать поражения благодаря голу полузащитника Артёма Симоняна на 90+2-й минуте.

Стоит отметить, что с 58-й минуты подопечные Вадима Евсеева играли вдесятером. С поля был удалён вратарь краснодарцев Дмитрий Терновский.

После этой игры в активе «Кубани» стало 17 очков. Команда осталась на последнем месте. «СКА-Хабаровск» набрал 23 очка. Подопечные Романа Шаронова идут на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата.