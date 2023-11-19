«Наполи» не смог согласовать новый контракт с Зелиньским из-за его требований по зарплате

Итальянский «Наполи» не смог согласовать новый контракт с игроком команды Петром Зелиньским из-за его требований по зарплате.

«Я, конечно, не исключаю, что мой контракт может быть продлён», — приводит слова Зелиньского Football Italia.

У Зелиньского заканчивается контракт летом 2024 года, и, несмотря на предложения летом из Саудовской Аравии с зарплатой около € 14 млн, поляк решил остаться в стане неаполитанцев, где зарабатывает € 4 млн.

Сейчас же руководство клуба старается продлить трудовое соглашение, однако футболист хочет больше, чем предлагает «Наполи», поэтому переговоры идут не очень оптимистично.

При этом большинство клубов итальянской Серии А, которые находятся вверху турнирной таблицы, очень хотят пригласить к себе поляка летом в качестве свободного агента. Среди заинтересованных находятся «Интер», «Ювентус», «Лацио», а также другие команды, названия которых неизвестно.