В РФС оценили идею ретроматча в честь победы «Рубина» над «Барселоной» в 2009 году

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин высказался о возможном проведении ретроматча в честь победы «Рубина» над «Барселоной». Напомним, 20 октября 2009 года казанцы под руководством Курбана Бердыева в гостях сенсационно обыграли «Барселону» Хосепа Гвардиолы со счётом 2:1 в матче Лиги чемпионов.

«В следующем году будет 15-летний юбилей с последнего на данный момент чемпионства «Рубина» и их победы над «Барселоной». РФС может помочь с проведением игры против испанцев? Это хорошая идея, потому «Рубин» становился чемпионом, и много значимых футболистов как нашей страны, так и других стран выступали за клуб из Татарстана. Есть там и культовый тренер – Курбан Бердыев.

Не могу сейчас обещать, что мы проведём игру «Рубина» и «Барселоны», но подумать в эту сторону с клубом и руководством Республики точно стоит. Молодое поколение Татарстана тоже должно знать и гордиться историей своей команды. Победа над каталонском клубом, безусловно, является таковым событием», — приводит слова Терёшина Metaratings.

Напомним, ближайший ретроматч между ветеранами «Локомотива» и ЦСКА состоится сегодня, 19 ноября, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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