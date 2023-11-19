Валерий Газзаев назвал историческим золотой матч «Локомотива» и ЦСКА

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев назвал историческим золотой ретроматч «Локомотива» и армейцев.

«Конечно, это исторический матч. Очень важный был матч. Много единоборств, борьбы. Игра была на результат. Проиграли 1:0. Команда «Локомотива» была укомплектованной, с опытом. Это был первый сезон нашей совместной работы в ЦСКА. Не скажу, что было много моментов, но игра была очень напряжённой», — передаёт слова Газзаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Игра начнётся в 19:30 мск, а уже с 17:30 на площади перед стадионом стартует развлекательная программа: автограф-сессия с амбассадорами, зона футбольных клубов для болельщиков, экспонирование трофеев. Также откроется зона фуд-корта. В 18:00 для всех зрителей начнётся ретродискотека – выступят популярные в начале нулевых группы «Пропаганда», «Краски» и «Фактор-2».

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