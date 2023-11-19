«Тикнизян был в ярости после автогола». Григорян — о матче Армения — Уэльс

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал ничейный результат в матче 9-го тура группы D отборочного этапа на чемпионат Европы между сборными Армении и Уэльса (1:1).

«Если взять всё содержание игры, нельзя не отметить тот факт, что ты с первой до последней секунды болеешь за Армению, и когда Севикян вторую возможность упускает и ты разбиваешь свой единственный айпад… По содержанию был ничейный матч. Но даже со своими пристрастиями надо сказать, что с середины второго тайма и концовка были за сборной Армении. Армения по второму тайму заслуживала победу.

Сперцян в атаке был не столь активен и не показал свои лучшие атакующие качества. Его игра влияет на рисунок команды? Мы же ориентируемся на «Краснодар», а там сыгранная команда, где Сперцян психологически закрепил за собой роль лидера. Мне нравится, как он выглядел в сборной. Это был не максимум, но я понимал, что может быть намного хуже. В сборной Уэльса играют футболисты, которые имеют постоянную игровую практику в АПЛ, у них очень приличный уровень.

Автогол Тикнизяна в концовке первого тайма помешал ему во втором тайме? Автогол Тикнизяна не обескуражил, а ввёл в состоянии ярости. Это нормально и хорошо. Он был неконтролируемым, наносил неочевидные удары, где можно было отдать передачу. Это говорит о том, что он вышел из равновесия. Самое главное, что он не поник», — приводит слова Григоряна Metaratings.

После ничейного результата с Уэльсом и победы Хорватии в матче с Латвией сборная Армении лишилась шансов на попадание на Евро-2024. У команды восемь очков перед заключительным матчем, в то время как у второго места, сборной Хорватии, 13 очков.