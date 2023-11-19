Ролан Гусев: ретроматчи нужно закреплять, делать как можно больше таких встреч

Бывший полузащитник московского ЦСКА Ролан Гусев перед золотым ретроматчем с «Локомотивом» (0:0) заявил, что нужно делать как можно больше таких встреч.

«Сегодня больше дружественная игра, но понятно, что никто не захочет проигрывать. В первую очередь рад видеть партнёров: Валерия Георгиевича Газзаева, Валерия Шевчука и Вячеслава Чанова.

Такие матчи привлекают большое количество зрителей? Конечно! Чем больше таких матчей, тем лучше для популяризации спорта и футбола. Это нужно закреплять, делать как можно больше таких встреч», — приводит слова Гусева «Матч ТВ».

Тренерские штабы команд возглавят Юрий Сёмин и Валерий Газзаев. В 2002 году для определения чемпиона страны команды встретились в золотом матче. Победу со счётом 1:0 одержал «Локомотив».