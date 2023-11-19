Ролан Гусев вспомнил, как не реализовал выход один на один в матче с «Локомотивом»

Бывший игрок ЦСКА, а ныне тренер московского «Динамо» Ролан Гусев поделился воспоминаниями о матче с «Локомотивом» в 2003 году.

«Помню момент, когда не исполнил выход один на один на 90-й минуте. Решил с носка пробить — неудачно. Мы спокойно готовились, обстановка не нагнеталась. Понимали важность этого матча, случилось как случилось. Но в следующем году уже стали чемпионами.

Валерий Гергиевич всегда уделял большое внимание стандартам. Всегда после тренировок отрабатывали. Если доверят, конечно, пробью», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня состоится золотой ретроматч между «Локомотивом» и ЦСКА. Игра начнётся в 19:30 мск, а уже с 17:30 на площади перед стадионом стартует развлекательная программа: автограф-сессия с амбассадорами, зона футбольных клубов для болельщиков, экспонирование трофеев.