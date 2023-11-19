Испания — Грузия: текстовая трансляция матча отбора на Евро-2024 начнётся в 22:45

Сегодня, 19 ноября, состоится встреча 10-го тура группы A отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Испании и Грузии. Матч пройдёт на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Последний раз команды встречались в рамках 5-го тура отборочного этапа. Тогда испанцы одержали разгромную победу со счётом 7:1.

В данный момент Испания находится на первой позиции турнирной таблицы группы A, набрав 18 очков в семи проведённых матчах. Испанцы досрочно вышли в финальный этап Евро-2024. Грузия располагается на четвёртой позиции после аналогичного количества встреч, набрав восемь очков.