Гол Лоськова принёс «Локомотиву» победу над ЦСКА в золотом ретроматче

В золотом ретроматче встречались московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч начался в 19:30 мск. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 56-й минуте Дмитрий Лоськов ударил издали, Руслан Нигматуллин достал мяч, но он всё равно закатился в ворота.

Тренерские штабы команд возглавляли Юрий Сёмин и Валерий Газзаев.

В 2002 году для определения чемпиона страны команды встретились в золотом матче. Победу со счётом 1:0 одержал «Локомотив», где единственный гол забил Лоськов.