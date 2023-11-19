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Экс-игрок ЦСКА Милош Красич: мне нравится Рядно, у него хорошая техника

Экс-игрок ЦСКА Милош Красич: мне нравится Рядно, у него хорошая техника
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Бывший полузащитник московского ЦСКА, туринского «Ювентуса» и сборной Сербии Милош Красич поделился мыслями о молодых игроках в составе армейцев.

«У ЦСКА много перспективной молодёжи, но Федотов им мало доверяет? Всегда должно быть два-три молодых игрока. Валерий Газзаев всегда любил такой подход и давал ребятам шансы. Я тоже считаю, что, если игрок перспективный, ему нужно давать возможность проявить себя. Мне нравится Рядно. У него хорошая техника. Он всегда поможет в сложной ситуации. Все отмечают великолепную игру Аббоса Файзуллаева в этом сезоне? Хороший парень, недавно гол забил», — приводит слова Красича «Евро-Футбол.Ру».

18-летний Михаил Рядно принял участие в 10 играх за основной состав ЦСКА в текущем сезоне, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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