Милош Красич: для ЦСКА пятое место — это плохо. Надеюсь, армейцы возьмут медали РПЛ

Экс-полузащитник ЦСКА, «Ювентуса» и сборной Сербии Милош Красич высказался о текущем положении армейцев в Российской Премьер-Лиге.

«Удаётся ли смотреть матчи ЦСКА? Да. Стараюсь следить за игрой команды, за результатами. Для ЦСКА пятое место – это плохо. Мы же знаем, какие высокие амбиции у клуба. Я надеюсь, что армейцы в итоге возьмут какие-то медали.

У «Краснодара» и «Зенита» уже есть небольшой отрыв, по силам их догнать? Конечно. Впереди весь второй круг, и шанс будет у каждой команды. В том числе и у ЦСКА. Чем объяснить серию из ничьих? Тем, что соперники в этом сезоне хорошо играют. Стараются. Но я уверен, что ЦСКА качественно подготовится ко второму кругу сезона», — приводит слова Красича «Евро-Футбол.Ру».