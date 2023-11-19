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Билялетдинов: Лось забил шикарный гол ЦСКА. Ничейный матч, но «Локомотиву» было нужнее

Билялетдинов: Лось забил шикарный гол ЦСКА. Ничейный матч, но «Локомотиву» было нужнее
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Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов, сыгравший за железнодорожников в золотом ретроматче с ЦСКА, оценил гол партнёра по команде Дмитрия Лоськова, который принёс победу «Локомотиву» в данной встрече (1:0).

«Игру выиграли, Лось забил шикарный гол. Атмосфера вообще бомба. Не ожидали, что в такой холод придёт народ. Скучал по активным фанатам. Подтверждение, что Fan ID не нужен? Что-нибудь придумаем. Найдём компромисс. Сегодня мы пару раз отскочили — Поляков потащил. В целом, ничейный матч, но нам нужнее было», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, в золотом ретроматче встречались московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0.

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