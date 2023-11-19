Сборная Швеции уверенно обыграла Эстонию в матче отбора на Евро-2024

Сегодня, 19 ноября, состоялся матч 10-го тура группового этапа отборочного турнира на чемпионат Европы — 2024 между сборными Швеции и Эстонии. Команды играли на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме (Швеция). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Хозяева одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Первый гол в матче был забит на 22-й минуте. Его автором стал бывший полузащитник «Краснодара» Виктор Классон. Второй мяч шведы забили на 55-й минуте. С передачи Классона отличился игрок «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг.

После этой победы в активе сборной Швеции стало 10 очков. Команда заняла третье место в турнирной таблице группы F. Эстония с одним очком закончила групповой этап на последнем месте. Обе команды не смогли выйти в финальную часть Евро-2024.