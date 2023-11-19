Леонченко высказался о победе «Локомотива» в золотом ретроматче с ЦСКА

Исполнительный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о победе железнодорожников в золотом ретроматче с ЦСКА.

«Все болельщики активные. Сегодня победил футбол. Получилась очень хорошая игра. Футболисты, которые делали многое для развития российского футбола, сегодня вышли на поле. Впечатления самые положительные. В обеих командах на поле вышли футболисты, которые играют только на победу», — сказал Леонченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, в золотом ретроматче встречались московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0. Единственный мяч забил на 56-й минуте Дмитрий Лоськов, который ударил издали, а Руслан Нигматуллин парировал удар, но мяч всё равно закатился в ворота.