Покер Лукаку помог Бельгии разгромить Азербайджан в матче отбора на Евро-2024

Сегодня, 19 ноября, прошла встреча 10-го тура группы F отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Бельгии и Азербайджана. Команды играли на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» в Брюсселе (Бельгия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. Бельгия разгромила Азербайджан со счётом 5:0.
В первом тайме, на 17-й минуте, Ромелу Лукаку открыл счёт в матче, выведя Бельгию вперёд. Вскоре, на 26-й минуте, Лукаку оформил дубль. Почти сразу, на 30-й минуте, Лукаку забил свой третий гол в матче, сделав счёт встречи разгромным. На 37-й минуте Лукаку забил четвёртый гол, оформив покер. В концовке встречи, на 90-й минуте, Леандро Троссард забил пятый гол бельгийцев, установив окончательный счёт матча — 5:0, победа Бельгии.
После данного матча Бельгия поднялась на первое место турнирной таблицы группы F, набрав 20 очков в восьми проведённых матчах. Подопечные Доменико Тедеско досрочно вышли в финальный этап Евро-2024. Азербайджан располагается на четвёртой позиции после аналогичного количества встреч. Эта национальная команда потеряла шансы на проход дальше через данный отборочный этап.
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