Головин смешил Соболева, юные болельщики поддерживали сборную. Лучшие фото тренировки

19 ноября в Волгограде национальная команда России провела открытую тренировку накануне товарищеского матча со сборной Кубы.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о готовности футболистов к матчу со сборной Кубы.

«К игре все готовы. Никаких проблем нет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Товарищеская игра между командами пройдёт в понедельник, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени. В октябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2). С конца февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.