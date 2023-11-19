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Головин смешил Соболева, юные болельщики поддерживали сборную. Лучшие фото тренировки

Головин смешил Соболева, юные болельщики поддерживали сборную. Лучшие фото тренировки
Тренировка сборной России
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19 ноября в Волгограде национальная команда России провела открытую тренировку накануне товарищеского матча со сборной Кубы.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о готовности футболистов к матчу со сборной Кубы.

«К игре все готовы. Никаких проблем нет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Товарищеская игра между командами пройдёт в понедельник, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени. В октябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2). С конца февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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