Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чанов ответил на вопрос, смог ли бы Руслан Нигматуллин играть на уровне РПЛ

Чанов ответил на вопрос, смог ли бы Руслан Нигматуллин играть на уровне РПЛ
Комментарии

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением, смог ли бы экс-голкипер армейцев Руслан Нигматуллин выступать на уровне РПЛ.

«Держал ли бы Нигматуллин уровень в РПЛ? Думаю, нет. Я с ним разговаривал: он не тренировался и не тренируется. Приехал из Майами. Чтобы на что-то претендовать, нужно тренироваться», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в золотом ретроматче встречались московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0. Единственный мяч забил на 56-й минуте Дмитрий Лоськов, который ударил издали, а Руслан Нигматуллин парировал удар, но мяч всё равно закатился в ворота.

Материалы по теме
Тренер вратарей ЦСКА Чанов объяснил ошибку Нигматуллина в матче с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android