Чанов ответил на вопрос, смог ли бы Руслан Нигматуллин играть на уровне РПЛ

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением, смог ли бы экс-голкипер армейцев Руслан Нигматуллин выступать на уровне РПЛ.

«Держал ли бы Нигматуллин уровень в РПЛ? Думаю, нет. Я с ним разговаривал: он не тренировался и не тренируется. Приехал из Майами. Чтобы на что-то претендовать, нужно тренироваться», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в золотом ретроматче встречались московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0. Единственный мяч забил на 56-й минуте Дмитрий Лоськов, который ударил издали, а Руслан Нигматуллин парировал удар, но мяч всё равно закатился в ворота.