Тренер вратарей ЦСКА Чанов объяснил ошибку Нигматуллина в матче с «Локомотивом»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов объяснил ошибку экс-голкипера армейцев Руслана Нигматуллина в золотом ретроматче с «Локомотивом».

«Как мне игра Нигматуллина? К сожалению, ошибка привела к голу. А так — всё нормально. Мяч был тяжёлый, защитник там поскользнулся. Думаю, там больше техническая ошибка», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в золотом ретроматче встречались московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0. Единственный мяч забил на 56-й минуте Дмитрий Лоськов, который ударил издали, а Руслан Нигматуллин парировал удар, но мяч всё равно закатился в ворота.